Salihli’de gıda denetimi

BUGÜN NELER OLDU

Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ekmek fırınlarındaki denetimlerin ardından bu kez de ilçe merkezinde gıda üretimi ve satışı yapan lokanta ve pastahaneler ile kahvehaneleri denetledi. Zabıta ekipleri, yaptıkları denetimlerde iş yerlerinin temizlik şartları, iş yeri ve çalışma ruhsatları, gıda ürünlerinin muhafaza edildiği dolapların temizliği ve ürünlerin son kullanma tarihleri ile işletmelerin hijyen kurallarına uygunluğunu kontrol etti. Kahvehaneleri de denetleyen ekipler, personel hijyeni ve uyulması gereken kurallar hakkında bilgi verdi.