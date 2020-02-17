92. doğum gününün geliri depremzedelere gidiyor

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TÜRKIYE Yardım Sevenler Derneği (TYSD) Manisa Şubesi, derneğin 92. yıl dönümünü kutladı. Teras 2'de düzenlenen etkinliğe yaklaşık 250 kişi katıldı. Elde edilen gelir depremzedelerin yaralarını sarmak üzere Elazığ ve Malatya şubelerine gönderilecek. Etkinlikte Safranbolu Şubesi'nden Cihan Tarhan'ın Kore gazisi olan babasından kalma kıyafetlerin defilesi gerçekleşti. Türkiye Yardım Sevenler Derneği Manisa Şube Başkanı Beyhan Yörür, "Derneğimizin 92. Kuruluş yıldönümünü kutladık. Manisa Şubemizde 1943 yılından beri hizmet veriyor. Bu seneki çayımızın gelirini Elazığ depreminin yaralarını sarmak için göndereceğiz. Elazığ ve Malatya'daki şubelerimiz yardım ailelere paylaştıracak. Çünkü İçişleri Bakanlığımız giyilmiş elbise kabul edilmeyeceğini söyleyince biz de para göndermek istedik. 250 kişilik bir katılım oldu" dedi.