Ayvalık’ta deprem için sismik izolatör önerısi

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BALIKESIR'DE Türkiye Tabiatını Koruma Derneği Ayvalık Temsilcisi Bülent Özgen, olası bir depreme karşı alınacak tedbirler üzerine çalışmalar gerçekleştiriyor. Deprem bölge haritaları incelendiğinde Ayvalık'ın birinci derecede deprem riski taşıyan bölgede olduğunun altını çizen Özgen, "Aynı haritaları incelediğimizde Ayvalık'ın kuzeyinde Havran-Edremit- Kaz Dağları fayları, batısında Midilli çukuru fayları, doğusunda Kozak bloğu fayları, güneyinde Dikili, Bakırçay havzası, Gediz havzası ve İzmir havzası fayları bulunmaktadır. Binalara sismik izolatörler yapılmalı. Sismik izolasyon sistemi için depremin sarsıcı şokunu ve yapıyı etkileyen deprem kuvvetlerini yatay yönde azaltan bir 'süspansiyon sistemidir' dersek yanlış olmaz. Elazığ'daki devlet hastanesinde bu sistem sayesinde 6.8'lik deprem 3.1 şiddetinde hissedilmiştir" dedi.Sismik izolasyonlu olması halinde can kayıplarının yüzde 80 oranlarında önleneceğini vurgulayan Özgen, "Ömrü 50 ile 100 sene arasında olan bu izolatörlerin Şehir Hastaneleri örneğindeki gibi sadece yeni binalarda uygulanmasına vesile olmak bile kazançtır. Bunun da maliyeti brüt inşaatın yüzde 5 ile 10 kadar bir maliyete tekabül edecektir" diye konuştu.