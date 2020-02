Büyükşehir ile kayak sporuna ilgi artıyor

DENIZLI Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği Denizli Kayak Merkezi, bir yandan ziyaretçi sayısı ile rekorlar kırarken diğer yandan kayak sporuna olan ilgiyi de her geçen gün artırıyor. Kar kalitesi ile kış sporları için en çok tercih edilen mekanlardan biri olan Denizli Kayak Merkezi, Türkiye'nin 4 bir tarafından gelen amatör ve profesyonel kayak sporcularını ağırlarken kayak sporunu da giderek yaygınlaştırdı. Kentte kayak sporuna olan ilginin artması üzerine Denizli Büyükşehir Belediyesi 2016 yılından başlayarak ücretsiz kayak kursu vermeye başladı. Yeni sezonda, 7 Ocak'tan bu yana 400 kişiye kayak kursu verildi. Kurslar haftada 3 gün verilirken, sömestr tatilinde öğrenciler 15 gün boyunca kurslara katılabildi.Geçen yıl Denizli Büyükşehir Belediyesinin ücretsiz kurslarına katılarak başarı sağlayan 25 lisanslı sporcu ile Denizli Büyükşehir Belediyespor Kayak Takımı kuruldu. Her geçen gün tecrübe kazanan Büyükşehir Belediyespor Kayak Takımı 7 lisanslı sporcusu ile 6-7 Ocak 2020 tarihlerinde Kayseri'de düzenlenen Alp Disiplini Eleme Yarışları'nda mücadele etti. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, "Denizli Kayak Merkezi ile birlikte kentte kış sporlarına olan ilgi her geçen gün arttıyor. Merkezimiz her gün ülkemizin dört bir tyanından gelen kayakçıları ağırlıyor" dedi.

