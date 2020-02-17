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Cevdet dede kitapları okumaya doyamıyor

Denizlili 80 yaşındaki , ‘Kitap Kafe’de, bir yılda “En fazla kitap bitiren” 2. kişi oldu. Urel, “Kitap, insanlara hayatı öğretiyor”dedi

Giriş Tarihi: 17.2.2020 ABONE OL
Cevdet dede kitapları okumaya doyamıyor
DENIZLI'NIN Pamukkale ilçesinde yaşayan 80 yaşındaki işçi emeklisi Cevdet Urel, kendisini tanıyanların tabiriyle tam bir kitap kurdu. Cevdet Urel'in okuma aşkı, iş hayatı döneminde başladı. Çalıştığı yıllarda iş yerine en az 2 gazete alan Urel, o dönemde boş zamanlarında kitap da okudu. Fırsat bulduğu her ortamda eline kitabını alan Urel, emeklilik yaşantısında da okumaya devam etti. Pamukkale Belediyesi tarafından Kınıklı Mahallesi'nde hizmete sunulan "kitap kafe"ye başvuran Cevdet Urel, halen 2 bin 400 üyesi bulunan kafenin "en yaşlı üyesi" oldu. Her gün, içerisinde 3 bin 700 kitap bulunan "kitap kafe"ye uğrayan Urel, aldığı kitapların bir kısmını burada, bir kısmını da evinde okuyor. Geçen sene 87 kitap okuyan Urel, kafenin en çok okuyan ikinci üyesi oldu ve Pamukkale Belediyesi tarafından ödüllendirildi. Cevdet Urel, kitapların satır aralarında adeta bambaşka bir dünyaya yolculuk ettiğini söyledi. Okumanın yaşı olmadığını dile getiren Urel, "Kitaplardan faydalanmak lazım. Zevk almak ve bir şeyler öğrenmek lazım. Gençlere tavsiyem, kitaplara eğilsinler. Kitaplar insanlara hayatı öğretiyor" diye konuştu.

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Cevdet dede kitapları okumaya doyamıyor
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