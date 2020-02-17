Lebip Timor:Teknik arıza

TAKIM savunması ile dikkat çeken ve ligin en az atanı olduğu gibi, yediği 15 golle de en az gol yiyen takımı Keçiörengücü karşısında, maça iyi başlayan Altay idi. Orta sahada kazanılan topları ayağa paslarla ileri üçlüsüne servis edip bir an önce skoru alma hesapları içinde idi.
Sağda Kappel, solda Leandrinho ortada ise golcüsü Paixao ile hücumda daha çok görünen Altay, rakibin kontra çıkışlarını iyi kapatıyor ve topu kalesinden uzakta tutuyordu.
Ancak her geçen dakika tipik bir orta alan kapışmasına dönüşen oyunda her iki taraf ta net pozisyonlar bulmakta zorluklar yaşıyorlardı.
Son çeyreğe girilirken tempo artıyor, Altay iki net pozisyondan faydalanamazken bitime 5 dakika kala Dialiba'nın defansa çarpan vuruşu Altay fileleri ile kucaklaşıyor ve üstün oynayan Altay soyunma odasına 1-0 geride gidiyordu.
Zor bir ikinci yarı bekliyordu artık
Altay'ı. Skoru ele geçiren Keçiörengücü, orta
sahasını da defansın önüne çekerek ilk yardaki
skor üstünlüğünü maç sonuna taşımak için
müthiş bir mücadele sergiliyordu.
ÇANTADA KEKLİK Mİ!
Altay oyunu tek kaleye dönüştürse de atak sonlandırmada büyük sorunlar yaşıyordu. Kappel, Tatos değişikliği de bir işe yaramamış
ve Altay baskısını
kıran ev sahibi takım hızlı bir kontratakla farkı
ikilemeyi başarmıştı. Kaçınılmaz bir son bekliyordu
artık Altay'ı. Maç boyu adeta 'akıntıya karşı kürek çekmişler'
ve çok değerli 3
puanı da Ankara'da bırakmışlardı.
Sahadaki formsuz takım görüntüsünü, Tatos'un oyuna geç girmesini, Kerim'in formsuzluğunu ve yenilen 2 golü şanssızlık olarak değil bir teknik arıza olarak gördüğümüzü söylemeliyiz. Kimbilir, belki de rakibi 'çantada keklik' görmenin bedelini çok ağır ödüyorlar.