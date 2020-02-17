Lebip Timor:Teknik arıza

TAKIM savunması ile dikkat çeken ve ligin en az atanı olduğu gibi, yediği 15 golle de en az gol yiyen takımı Keçiörengücü karşısında, maça iyi başlayan Altay idi.Sağda Kappel, solda Leandrinho ortada ise golcüsü Paixao ile hücumda daha çok görünen Altay, rakibin kontra çıkışlarını iyi kapatıyor ve topu kalesinden uzakta tutuyordu.Ancak her geçen dakika tipik bir orta alan kapışmasına dönüşen oyunda her iki taraf ta net pozisyonlar bulmakta zorluklar yaşıyorlardı.Zor bir ikinci yarı bekliyordu artıkAltay'ı. Skoru ele geçiren Keçiörengücü, ortasahasını da defansın önüne çekerek ilk yardakiskor üstünlüğünü maç sonuna taşımak içinmüthiş bir mücadele sergiliyordu.ve Altay baskısınıkıran ev sahibi takım hızlı bir kontratakla farkıikilemeyi başarmıştı. Kaçınılmaz bir son bekliyorduartık Altay'ı. Maç boyu adetave çok değerli 3puanı da Ankara'da bırakmışlardı.Sahadaki formsuz takım görüntüsünü, Tatos'un oyuna geç girmesini, Kerim'in formsuzluğunu ve yenilen 2 golü şanssızlık olarak değil bir teknik arıza olarak gördüğümüzü söylemeliyiz. Kimbilir, belki de rakibi 'çantada keklik' görmenin bedelini çok ağır ödüyorlar.

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