Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Var yok, Altay mağlup!

Var yok, Altay mağlup!

1. Lig’deki ekibi, Başkent temsilcisine Dialiba ve ’in attığı gollerle kaybetti

Giriş Tarihi: 17.2.2020 ABONE OL
Var yok, Altay mağlup!
TFF 1. Lig'in 22. hafta maçında Altay, Ankara'da Keçiörengücü'ne 2-0 mağlup oldu. Maçın gollerini 41. dakikada Dialiba, 72. dakikada Abdulkadir Kuzey kaydetti. Bu skorla Altay 31 puanla 8. sırada kaldı. Play- Off hattının 1 puan gerisinde kalan siyah-beyazlı ekip önümüzdeki hafta evinde Adanaspor'u konuk edecek. Maç sonu Altay Teknik Direktörü Ali Tandoğan hakem yönetimine isyan etti. "Futbolu futbolculara bıraksınlar" diyen Tandoğan, "Açıkçası çok üzgünüm. Çok sıkıntılı bir zeminde oynadık. Ona rağmen oyuncularım 41. dakikaya kadar ellerinden geleni yaptılar. Şanssız bir gol yedik. Futbolu, futbol oynamak için sahaya çıktıklarında, futbolculara bıraksınlar. Ben bunları konuşmayı sevmem. Ne kartı verdi ne ofsaytı verdi. Kendimizi eleştirecek miyiz?" diye konuştu.

BİR HATAYLA...
Tandoğan, "Oynadığımız futbolu eleştireceğiz. Eğer maçın önüne bir şekilde ufak noktada hakem geçerse maçı kaybetmek doğal olur" derken hakemi de eleştiri bombardımanına tuttu: "Burada VAR sistemi yok. VAR olsaydı hakem hakemliği yaptığı hatadan dolayı bırakabilirdi. Konuşmayalım ama burada ciddi bir camiayı temsil ediyoruz. Şampiyonluğa hedef koymuşuz. Çıkıyorsunuz bir hakem hatasıyla gol yiyorsunuz. Bana göre bir adım ofsayt. İnşallah vicdanları rahat olur."

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Var yok, Altay mağlup!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN