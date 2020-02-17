Var yok, Altay mağlup!

TFF 1. Lig'in 22. hafta maçında Altay, Ankara'da Keçiörengücü'ne 2-0 mağlup oldu. Maçın gollerini 41. dakikada Dialiba, 72. dakikada Abdulkadir Kuzey kaydetti.Maç sonu Altay Teknik Direktörü Ali Tandoğan hakem yönetimine isyan etti.diyen Tandoğan, "Açıkçası çok üzgünüm. Çok sıkıntılı bir zeminde oynadık. Ona rağmen oyuncularım 41. dakikaya kadar ellerinden geleni yaptılar. Şanssız bir gol yedik. Futbolu, futbol oynamak için sahaya çıktıklarında, futbolculara bıraksınlar. Ben bunları konuşmayı sevmem. Ne kartı verdi ne ofsaytı verdi. Kendimizi eleştirecek miyiz?" diye konuştu.Tandoğan, "Oynadığımız futbolu eleştireceğiz. Eğer maçın önüne bir şekilde ufak noktada hakem geçerse maçı kaybetmek doğal olur" derken hakemi de eleştiri bombardımanına tuttu:Konuşmayalım ama burada ciddi bir camiayı temsil ediyoruz. Şampiyonluğa hedef koymuşuz. Çıkıyorsunuz bir hakem hatasıyla gol yiyorsunuz. Bana göre bir adım ofsayt. İnşallah vicdanları rahat olur."

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