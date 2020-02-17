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Yaşarlı gençler için tasarladı

Giriş Tarihi: 17.2.2020 ABONE OL
Yaşarlı gençler Doğal Yaşam için tasarladı
YAŞAR Üniversitesi Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü ikinci sınıf öğrencileri, İzmir Doğal Yaşam Parkı'ndaki kafeteryayı yeniden tasarladı. Öğrenciler, tasarım stüdyosu dersleri kapsamında her yıl 1 milyonun üzerinde kişinin ziyaret ettiği Doğal Yaşam'daki eveli ve Kuğulu Kafeterya için birbirinden farklı özgün tasarımlar ortaya koydu. Dersin koordinatörü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gülnur Ballice, "Öğrencilerimiz, yaptıkları inceleme gezileriyle hem mekan analiz yöntemlerini deneyimledi hem de kullanılan yapım yöntemlerini, malzemeleri, iç mekan detaylarını yerinde inceleme ve öğrenme fırsatı buldu. Öğrencilerden özgün bir yaklaşım geliştirerek üç farklı tasarım koşulu arasında karşılıklı bir ilişki tanımlamalarını istedik. Bu koşullardan biri de kafeterya fonksiyonunun yanı sıra bunu tamamlayacak ve mekana farklı bir karakter kazandıracak ek bir aktivite düşünmeleriydi. Ortaya ilginç fikirler çıktı" dedi.
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Yaşarlı gençler Doğal Yaşam için tasarladı
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