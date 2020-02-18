30. Kınık Deve Güreşleri Festivali gerçekleştirildi

BUGÜN NELER OLDU

Kınık ilçesinde her yıl yapılan deve güreşleri festivalinin 30. bu yıl 16 Şubat Cumartesi günü başlayıp 17 Şubat Pazar günü Poyracık Mahallesinde yapıldı. Geçtiğimiz cumartesi günü Poyracık Kapalı Pazar yerinde Mehter gösterisi Halk oyunları gösterilerinin ardından Keşkek dövülmesi töreni yapıldı. Törene MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanoğlu, Kınık Kaymakamı Erol Türkmen, Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer, Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu ,MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, AK Parti İzmir İl Başkan Yardımcıları Mustafa Duman, Rafet Uslu ve STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Protokol üyeleri tarafından dövülen keşkek, vatandaşlara dağıtıldı. 16 Şubat Pazar günü ise Poyracık arenasında Ege, Marmara ve Akdeniz'den gelen develer güreşti. Kazananların kupalarını Başkan Doğruer ve Kaymakamı Türkmen verdi.