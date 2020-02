Acısını yüreğine gömdü kendisini kızlarına adadı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde dayısı Serkan Ok (30) ile çiğ köfte almaya giderken arkadan gelen tankerin altında kalan 8 yaşındaki Berke Kayıkçı feci şekilde can verdi. Ev hanımı olan 33 yaşındaki anne Sibel Kayıkçı, bir yandan oğlunu kaybetmenin üzüntüsünü yaşarken, bir yanda da geride kalan Öykü Bahar (9), Simay (5) ve Polen Kayıkçı'nın (1) ihtiyaçlarını nasıl karşılayacağım diye karar kara düşünüyor. 11 yıllık eşi Halil Kayıkçı tarafından terk edilen Sibel Kayıkçı, devletin yetkili kurumlarından ve hayırseverlerden yardım bekliyor. Acılı anne Sibel Kayıkçı, "Eşim kazadan bir süre önce bizi terk edip gitti. Ben geride kalan çocuklarıma hem annelik hem babalık yapıyorum. 3 kızıma baktığım için çalışamıyorum. Evim kira. Her ay 600 lira kira veriyorum. Daha önce eşim ile birlikteyken kirayı ödüyordu. Şimdi kadın başıma çalışmadan bu kirayı nasıl ödeyeceğim? Eşim oğlumuzun cenazesine geldi ancak bir yabancı gibi uzakta durdu" dedi.Cenaze günü bir yandan oğlunun defin işlemleri için uğraşırken, bir yandan da elektrik ve su aboneliği açtırmak için uğraştığını söyleyen Sibel Kayıkçı, "Elektrik ve su abonelikleri kayınpederimin üzerineydi. Eşim bizi terk ettikten sonra kayınpederim de abonelik ücretini alabilmek için kapattırdı. Ben de maddi imkansızlıklar nedeniyle yeniden açtıramamıştım. Mum ışığında oturuyorduk. Cenaze günü evde elektrik ve su olmadığını gören akrabalarım ve komşularımın yardımıyla yeniden abonelik açtırdım. Zor durumdayım" diye konuştu. Kazada ölen tek oğlu Berke'nin en büyük hayalinin kepçe operatörlüğü olduğunu anlatan Sibel Kayıkçı, "Oğlumun ölümüne neden olan tanker şoförünün en ağır cezaya çarptırılmasını istiyorum. Oğlumun kanı yerde kalmasın. Adalete güveniyorum" dedi.

