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Anne ve sevgilisi suçu birbirinin üstüne attı

Giriş Tarihi: 18.2.2020 ABONE OL
Anne ve sevgilisi suçu birbirinin üstüne attı
İZMIR'DE ağustos ayında cesedi kullanılmayan bir evin kuyusunda bulunan Eymen Sadık Durak'ın (5) katil zanlısı olan annesi Mine Durak ve sevgilisi Serkan Elçetin ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada anne Mine Durak ve sevgilisi Serkan Elçetin, çocuğu kendilerinin öldürmediğini ifade ederek suçu birbirlerine attı. Anne Mine Durak, "Ben kesinlikle Eymen'i dövmüyordum. Eymen'in vücudundaki morartılar ve gözlerindeki şişlik Serkan'ın dövmesi sonucu olmuştu" dedi. Katil zanlısı anne, Eymen'in cesedinin 2 gün bagajda kaldığını, bu sırada aracın serviste kullanıldığını söyledi. Mahkeme heyeti, katil zanlısı annenin akıl sağlığının yerinde olup olmadığını araştırılmasını isteyerek duruşmayı erteledi.
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Anne ve sevgilisi suçu birbirinin üstüne attı
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