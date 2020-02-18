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Çalıştıkları inşaattan malzeme çaldılar

Giriş Tarihi: 18.2.2020 ABONE OL
Çalıştıkları inşaattan malzeme çaldılar
İZMIR'IN Bergama ilçesinde bir inşaat firmasından yaklaşık 500 bin lira olan yüksek gerilim kablosu, kaynak makinesi, oksijen tüpleri, yedek parçalar ve sac levhalar çalındı. İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), ihbar üzerine harekete geçti. Malzemelerin bulunduğu depoda yer alan güvenlik kameralarının belirli tarihlerde devre dışı bırakıldığını tespit eden ekipler, çevrede bulunan kameraları inceleme altına aldı. Yapılan araştırmalar neticesinde, şirketin 25 yıllık çalışanı H.S. ile diğer çalışanlar Ü.Ç. ve E.Ç.'nin muhtelif zamanlarda hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri ortaya çıktı. Çalınan malzemeler, firmaya teslim edildi.
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Çalıştıkları inşaattan malzeme çaldılar
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