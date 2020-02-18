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Demirköprü’de korkutan oran

’da Gediz Ovası’nın sulamadaki can damarı olan ’ndaki su seviyesinin çok düşük olması çiftçileri korkutuyor

Giriş Tarihi: 18.2.2020 ABONE OL
Demirköprü’de korkutan oran
MANİSA'NIN Salihli ile Köprübaşı ilçeleri arasında yer alan ve Gediz Ovası'nın sulamadaki can damarı olan Demirköprü Baraj Gölü'ndeki doluluk oranı yağışların az olmasından dolayı yüzde 1.5 oranına düşünce, korkutan görüntü ortaya çıktı. Yaşanan kuraklık nedeniyle barajdaki doluluk oranı yeterli seviyeye ulaşamazsa, çiftçilere yaz döneminde su vermede sıkıntılar yaşanacağı öğrenildi. Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, Gediz Nehri üzerinde, sulama, taşkın kontrolü ve enerji üretimi amacıyla 1954 yılında temeli atılan ve 1960 yılında açılışı yapılan Demirköprü Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nde (HES) son yağışlara rağmen doluluk oranının istenilen seviyeye ulaşmadığını söyledi. Tek umutlarının nisan yağmurlarının bol olması olduğunu belirten Yalvaç, "Tam kapasite ile 1 milyar 22 milyon metreküp su kapasitesine sahip olan barajımızda şu an itibariyle 223 milyon metreküp civarında su bulunuyor. Bazı örnekler verecek olursak barajımızda 2017 yılının kurak döneminde doluluk oranı yüzde 15, 2018 yılında yüzde 2 seviyesinde 2019 yılı sonu, 2020 yılı başı itibariyle de yüzde 1.5 seviyesinde bir oran söz konusu. Tek temennimiz kuraklığın sona ermesi bol yağış olması. Bu barajımız sulamanın yanı sıra elektrik üretiminde de kullanılıyor. Demirköprü Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nde günde 70 kilovatsaat elektrik üretilmektedir" diye konuştu.

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Demirköprü’de korkutan oran
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