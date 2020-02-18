Fethi Sekin’in ismi yarışmaz

SEKİN'İN

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZDENİZ'in önümüzdeki aylarda filosuna katmaya hazırlandığı 2 yeni arabalı feribot geçtiğimiz ay denize indirildi. Büyükşehir Belediyesi, feribotların isimlerinin belirlenmesi için kendi web sitesi üzerinden "Haydi İzmir! Seçimini yap, yeni gemilerin isimlerini sen belirle... İZDENİZ filosuna, bu yıl iki arabalı vapur daha katılıyor. Yeni gemilerin isim annesi ya da isim babası olmak istiyorsanız, 03/03/2020 akşamına kadar sürecek ankette oyunuzu kullanın. En çok oyu alacak iki tercih, yeni arabalı vapurlarımızın isimleri olacak" ifadelerine yer verildi. Ankette, Kadifekale, Pagos, Barış 35, Fazıl Say, Uğur Mumcu ve Nazım Hikmet'in isimleri yer aldı. MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, anketteki 6 ismi belirleyen Büyükşehir'e tepki gösterdi. Şahin, İzmir Adliyesi'nde 5 Ocak 2017'de PKK'lı teröristlerle canı pahasına çatışarak şehit düşen Fethi Sekin'in adının da ankete eklenmesini istedi.Şahin'in çıkışının ardından MHP'liler sosyal medyadan "Pagos değil Fethi Sekin" şeklinde kampanya başlattı. Yeni geminin adının Fethi Sekin olması için sosyal medya kullanıcıları, kampanyaya büyük destek verdi. Büyükşehir Belediyesi, kahraman Fethi Sekin'in adını ankete ekledi. Böylelikle ankette 7 farklı isim yer aldı. Birçok İzmirli, sosyal medyada kenetlenerek Fethi Sekin adının yarıştırılmaması gerektiğini belirterek direkt olarak yeni gelecek ilk feribota verilmesi, 2. geminin ismi için ankete devam edilmesi yönünde görüş belirtti. 3 Mart'ta kadar sürecek kıyasıya yarışın sonunda 7 isimden en çok oy alan 2'si yeni arabalı vapurlara verilecek.yandan İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hakan Yıldız ise Sekin isminin ankete konulmasına tepki gösterdi. Yıldız, "İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin arabalı vapura ismi için ilgili ankete kahraman şehidimiz Fethi Sekin'in ismini koyması doğru değildir. İsmini arabalı vapura vermesi gerekir. Gerçek bir İzmir Kahramanıdır. Ayrıca bu konu Cumhur ittifakı olarak verdiğimiz önergeden kaynaklıdır. Üyesi olduğum hukuk komisyona konu havale edilmiştir. Komisyon da mevcut ankete bu ismin eklenmesinin doğru olmayacağını, direk önergenin kabul edilmesini gerektiğini, anketin başka bir ulaşım aracı İçin yapılmasını, Şehit Fethi Sekin ismin direk verilmesi gerektiğini söyledik. CHP'li üye arkadaşlar da esasında bizimle aynı görüşteydiler. Konuyu Başkan Tunç Soyer'le görüşeceklerini söylediler. 'Görüşün ondan sonra da direk ismi verelim' dememize rağmen adının ankete eklenmesi, İzmir için gurur duyulan bir ismin, ankette yarışmasını doğru bulmuyorum. Şehidimiz anket konusu olamaz" dedi.