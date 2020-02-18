Göztepe coştu Denizli karıştı

SÜPER Lig'de Göztepe, Konyaspor'u 1-0 geriye düştüğü maçta 3-1 yenerken; Yukatel Denizlispor kendi sahasında Kayserispor'a 1-0 yenildi.Maç sonrası Mehmet Özdilek ile yollar ayrıldı. TFF 1. Lig'de Altınordu kendi sahasında Osmanlıspor ile 2-2 berabere kalırken, Akhisarspor deplasmanda Hatayspor'u, Ekol Göz Menemenspor da kendi sahasında Eskişehirspor'u mağlup ettiler. Altay, Keçiörengücü deplasmanında 2-0 kaybetti, Ekol Hastanesi Balıkesirspor da sahasında İstanbulspor karşısında 5-0'lık skorla bozguna uğradı.Yukarıdaki takımlar birbirini yerken, Göztepe sessiz sedasız enselerine geldi yapıştı. Konya deplasmanında tartışılan 2 VAR kararına rağmen 3-1 kazandılar. Yedikleri gol de, VAR'ın iptal ettiği penaltıları da çok tartışılır.Bastıran taraf Konyaspor idi ama her kazandığı topla hızlı kontratağa çıkan ve 3 gol, sayısız da pozisyon yakalayan taraf Göztepe idi. Hızlı hücum, sağlam defans, takım yardımlaşmaları ile göz kamaştırdılar.Beto'nun olmadığı bu zor deplasmanda, kaleci Göktuğ skor 2-1 iken peş peşe yaptığı 3 kurtarışla yıldızlaştığını söylemeliyim. Geriye düşmesine rağmen oyun disiplininden hiç kopmayan, topu kazandığında da tam gaz Konyaspor kalesine giden Göztepe bir deplasman maçının nasıl oynanılacağının dersini verdi. Yeni stadı, genç hocası, sahadaki oyuncuları ve müthiş taraftarları ile birlikte her geçen gün hedef büyüten bir takım izliyoruz.Denizli adına berbat bir iç saha performansı var. İçeride oynadığı 11 maçın yedisini kaybettiler. Bunlar 3 değil 6 puanlık maçlar ama takım moral olarak çökmüş durumda.1-0 geriye düştükten sonra Denizlispor taraftarı maçın bitmesine 25 dakika varken Mehmet hocayı istifaya davet ediyor, futbolcular yuhalanıyor. Bu ortamda maçı çeviremezsiniz. Takım da zaten son dakikaları formalite icabı oynadı.7 maçtır kazanamayan, üstelik bu sezon deplasman galibiyeti de olmayan Kayserispor'u hafife almış olmalılar. Zira ilk yarının belli bir bölümü hariç rakibine üstünlük kuramadı Denizlispor. Bu beklenmeyen yenilgi ile zor günler başlıyor.Ve sonundabeklenen oldu, Mehmet hoca ile yollar ayrıldı.Sezonun en iyi maçını oynadılar. Bu maça kadar kendi sahasında hiç maç kaybetmeyen ve sadece 4 gol yemiş olanAslında ilk yarıya 3-1 değil çok daha farklı gidebilirlerdi. Çok kaçırdılar ve 3-2'den sonra da yürek hoplattılar.Güzel oyun, güzel goller ve muhteşem bir galibiyet. Adete bir final maçı oynadılar. Bu maçın kazanımı bence 3 puandan fazla olur.Son dakikalarda dalga dalga gelen Hatayspor ataklarında müthiş bir takım savunması yaptılar. Hak eden kazandı ve bence çok zor bir virajı kayıpsız döndüler.Lige iyi başlayıp, sonra düşüş yaşayan Menemenspor adına tam anlamıyla lige yeniden dönüş maçı idi. Menemenspor 5 haftadır kazanamazken, Eskişehirspor da 5 haftadır kaybetmiyordu. Bir bakıma formda bir takımı yendiler.Bu maç 3 puan yazar ama moral olarak bu galibiyetin değeri çok daha fazla.Bu ligde takım oyununu en iyi oynayan takımlarından birisi Menemenspor. Takım olarak kapanıyorlar, takım olarak hücuma çıkıyorlar.Keçiörengücü zor takım. Bireysel değil, takım oyunu oynuyorlar. Zor atan, zor yiyen bir takım.İkinci yarıda baskılı gibi gözükse de net pozisyon bulmakta çok zorlandı ve bir kontra ile ikinciyi de yiyince maç orada koptu.Tatos daha önce oyuna girmeliydi. İlerideki haftalarda çok arayacakları çok değerli 3 puanı Ankara'da bıraktılar.İstanbulspor karşısında gördükleri 6 sarı , 1 kırmızı kart, yedikleri 5 gol. Bunun adı bozgun. Geçen hafta Ümraniye deplasmanındaki galibiyet ayakları yerden kesmiş. Bu maça iyi hazırlanmamışlar. Kadro zaten kısıtlı, bu kadar kart görmek büyük hata. Bu maçı unutmaları lazım. Tabii ki dersler çıkararak.Maça iyi başlayan, erken öne de geçen Altınordu, peş peşe yediği gollerle 2-1 geriye düştü. Son dakikalara kadar Altınordu maçı bırakmadı ve son dakika golü ile bence sezonun belki de en değerli beraberliğini aldı. Kaybetmiş olsaydı aşağıdaki takımların nefesini ensesinde hissetmeye devam edecekti.İki haftadır iyi oynamıyor Altınordu. Üstelik son 2 haftada tam 5 gol yediler ve tam 5 puan kaybettiler.Kazanamıyorsan kaybedilmemesi gereken bir maçtı. Bu pencereden baktığımızda altın değerinde 1 puan aldılar.

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