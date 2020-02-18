Horoz’da favori Kafkas

BUGÜN NELER OLDU

SÜPER Lig'de geçen hafta düşme hattında yer alan Hes Kablo Kayserispor'a evinde tek golle yenilip teknik direktör Mehmet Özdilek'le yollarını ayıran Yukatel Denizlispor'da adaylar netleşmeye başladı.BAŞKAN Ali Çetin'in Kafkas'ı takımın başına getirmeyi planladığı ve bu hafta görüşmelerin resmiyet kazanacağı vurgulandı. Kafkas dışında Denizlispor'un Samet Aybaba, Mesut Bakkal, Tayfun Korkut ve Aykut Kocaman'ı da listede tuttuğu bildirildi.Süper Lig'de Gaziantepspor, Trabzonspor, Kardemir Karabükspor ve Akhisarspor'u çalıştırdı.