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Horoz’da favori Kafkas

16 Aralık’ta Trabzonspor’u yendikten sonra çıktığı 7 maçı da kazanamayan ’da gönderilen Özdilek’in yerine Kafkas düşünülüyor

Giriş Tarihi: 18.2.2020 ABONE OL
Horoz’da favori Kafkas
SÜPER Lig'de geçen hafta düşme hattında yer alan Hes Kablo Kayserispor'a evinde tek golle yenilip teknik direktör Mehmet Özdilek'le yollarını ayıran Yukatel Denizlispor'da adaylar netleşmeye başladı. Yeni çalıştırıcısını en kısa sürede belirlemek isteyen yönetimin, ilk etapta Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas'la görüşeceği öğrenildi. BAŞKAN Ali Çetin'in Kafkas'ı takımın başına getirmeyi planladığı ve bu hafta görüşmelerin resmiyet kazanacağı vurgulandı. Kafkas dışında Denizlispor'un Samet Aybaba, Mesut Bakkal, Tayfun Korkut ve Aykut Kocaman'ı da listede tuttuğu bildirildi. Teknik adamlık kariyerine Kayserispor'da başlayan 51 yaşındaki Kafkas, Süper Lig'de Gaziantepspor, Trabzonspor, Kardemir Karabükspor ve Akhisarspor'u çalıştırdı.

EFE ARSLAN
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Horoz’da favori Kafkas
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