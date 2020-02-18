Kick boksta milli formayı istiyorlar

BUGÜN NELER OLDU

Buca ilçesinde oturan 8'inci sınıf öğrencileri Kadir Yılmaz (14) ve Elif Ceren Şanlı (13), yaklaşık 4 yıldır kick boks yapıyor. Kadir ve Elif Ceren, haftanın 6 günü antrenman yaparak kick bokstaki başarılarına başarı ekliyor. Kadir ve Elif Ceren'in en büyük destekçileri ise bu spora başlamalarını sağlayan ve onları her gün spor salonuna getiren babaları oluyor. Kadir Yılmaz ve Elif Ceren Şanlı, milli sporcu olmak için ringe çıkıyor. En büyük oğlu Kadir Yılmaz'a kick boksta destek olmak ve başarısını artırmak için evinin çatısında beslediği kuşları satan baba Murat Yılmaz, "Kadir'in bütün hayatı spor. Onun başarısı beni gururlandırıyor. 16 yaşında milli sporcu olacak. Türkiye üçüncüsü ve birincisi oldu. Birkaç Ege bölge şampiyonluğu kazandı. O istediği sürece biz onun arkasındayız" dedi. Elif Ceren Şanlı'nın babası Ali Şanlı ise, "Elif, Türkiye şampiyonu oldu. 20 kez de Ege bölge şampiyonluğu var. Babası olarak çok mutluyum" diye konuştu.