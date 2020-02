‘Koronavirüs ile yerli malı önem kazandı’

çıkan ve hızla yayılan koronavirüs tüm dünyayı etkiledi. Salgın nedeniyle Çin'den ithal edilen ürünlerin temininde sorunlar yaşanıyor. Birçok firma getirttiği ürünlerin muadilini aramaya başladı. Krizin fırsata çevrilmesi gerektiğini belirten Cemil Has Medikal Genel Müdürü Cemil Has, "Çin'deki kriz, bize yerli malının önemini gösterdi. Çin'deki teknolojinin ülkemizde olması ve firmalara destek verilmesi bağımlılığımızı azaltır. Dışa bağımlılığı ve maliyetleri düşürecek sistemi kurmamız gerek. Maalesef ülkemizde üretim yapan birçok firma yatırım yapmaktan kaçıyor. Ürünlerinin birçok parçasını yurtdışından getirtiyorlar. Halbuki bu parçaların çoğunu, belki de hepsini ülkemizde üretmemiz mümkün. Burada yapmamız gereken, her firmanın karının belli bir kısmını Ar-Ge'ye ayırmasıdır. Vizyon sahibi, işini geleceğe yönelik şekillendiren firmalar bunun farkında olup gerekli adımları atıyorlar. Ancak bu vizyona sahip olmayan firmalar dışa bağımlılıklarını sürdürerek aslında çok hassas bir yolda yürüyorlar" dedi.Devletin üretim yapacak her sektöre gerekli desteği verdiğinin altını çizen Has, "Kaliteli ürün üretip, önceliği firmasına yatırım yapmak olan hiçbir sektör zarara uğramaz. Türkiye'de üretim artarsa diğer meslek kolları da kazanacaktır. Sektörler entegre olarak çalışıyor" dedi.

