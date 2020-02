Kuklalar İzmir’e geri dönüyor

en büyük kukla festivali olma unvanını elinde bulunduran İzmir Uluslararası Kukla Günleri için geri sayım başladı. Bu yıl 14. kez kapılarını açacak olan Kukla Günleri, 5-22 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bu yıl 23 ülkeden 50 kukla tiyatrosunun katılacağı festivalde, 27 kapalı ve açık mekanda 52 farklı gösteri 223 kez sahnelenecek. Kuklayı her yönüyle bir bütün olarak ele almayı amaçlayan, festival, sergi, atölye çalışmaları ve daha birçok etkinlikle İzmirlilerin karşısına çıkacak ve her yaştan izleyiciye uygun etkinlikler bulunan festival kapsamında İzmir'in birçok ilçesi dahil kentin her yanına yayılmış bir şekilde gerçekleşecek. Festival programı kapsamında düzenlenen 6. Kipa Kukla Şenliği birbirinden güzel kukla gösterileri ve atölye çalışmaları ile küçük, büyük herkes için tam bir eğlence atmosferi oluşturacak. İzmir'in kendi değerlerine sahip çıkmadığını vurgulayan İzmir Uluslararası Kukla Günleri Direktörü Selçuk Dinçer, "İddia ediyoruz ki yeterli desteği görmemiz halinde bu yıl hedeflediğimiz 100 bin seyircinin kat kat fazlasını dünyanın farklı ülkelerinden de İzmir'e çekebiliriz." dedi.

