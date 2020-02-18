Süt ürünleri denetim altında

BUGÜN NELER OLDU

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı denetçiler, Bornova ilçesinin Işıkkent bölgesindeki süt ve süt ürünleri fabrikasını denetledi. Tarım ve Orman Bakanlığı'nca, 'Tarladan Sofraya, Çiftlikten Çatala' sloganıyla başlatılan ve 6 gün sürecek olan gıda güvenliği seferberliğinin ilk ayağı olan süt ürünleri denetimlerine, İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen de katıldı. Denetçiler önce fabrikanın hijyen durumunu kontrol etti. Ürünlerin üretildiği araçlar da kontrol edildi. Tereyağı, yoğurt ve peynir gibi ürünlerden numuneler alındı. Bakanlıkça belirlenen laboratuvarlarda ürünlerde hile ve tağşiş olup olmadığı incelenecek. İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, "2019 yılında 77 bin denetim gerçekleştirdik. Mevzuata aykırı iş ve işlem yapan işletmelere de yaklaşık 9 milyon civarında bir idari işlem tesis ettik. 50 işlemeyi faaliyetten men ettik. Denetimlerimiz sürecek" dedi.