Uşak’ta atlı cirit turnuvası

BUGÜN NELER OLDU

Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve haftalardır Kalfa Cirit Sahası'nda devam eden 5. Geleneksel Cirit Turnuvası final müsabakaları haftasonu gerçekleştirildi. Finalinde heyecanlı dakikalarının yaşandığı turnuvanın bu yıl ki kazananı Bir Eylül Atlı Cirit Spor Kulübü oldu. Devre arasında gerçekleşen At Gösteri Yarışması'nda ise atlar hünerleri göstererek, cirit severlere keyifli anlar yaşattı. Müsabakanın kazananlarına ödülleri, Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın ve Geleneksel Spor Dalları Federasyon Başkanı Dr. Hakan Kazancı takdim etti.