Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Uşak’ta atlı cirit turnuvası

’ta atlı cirit turnuvası

Giriş Tarihi: 18.2.2020 ABONE OL
Uşak’ta atlı cirit turnuvası
UŞAK Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve haftalardır Kalfa Cirit Sahası'nda devam eden 5. Geleneksel Cirit Turnuvası final müsabakaları haftasonu gerçekleştirildi. Finalinde heyecanlı dakikalarının yaşandığı turnuvanın bu yıl ki kazananı Bir Eylül Atlı Cirit Spor Kulübü oldu. Devre arasında gerçekleşen At Gösteri Yarışması'nda ise atlar hünerleri göstererek, cirit severlere keyifli anlar yaşattı. Müsabakanın kazananlarına ödülleri, Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın ve Geleneksel Spor Dalları Federasyon Başkanı Dr. Hakan Kazancı takdim etti.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Uşak’ta atlı cirit turnuvası
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN