Villa çekişmesi hüsranla bitti

İzmir'in Balçova ilçesinde komşular, birbirini şikayet etti evler mühürlendi. Korutürk Mahallesi'nde 3 katlı tripleks villada oturan Okan Bükey, yan komşusu I.B.'nin villasını kanunsuz yolla bir anaokuluna kiraya verdiğini belirtip, 2017 yılının Ağustos ayında hem Balçova Belediyesi'ne hem de İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne dilekçe verdi. Dilekçelerin ardından başlatılan inceleme sonucunda, anaokulu kapatıldı. Bunun üzerine I.B. de aynı parsel üzerinde, aralarında kendisinden şikayetçi olan Okan Bükey'in villasının da yer aldığı bitişik nizamdaki aynı tip 12 villada kaçak eklentiler olduğu gerekçesiyle şikayetçi oldu. Şikayeti üzerine, Balçova Belediyesi incelemeye aldığı 12 villanın bodrum katının duvarlarına pencere takıldığı ve villaların içindeki havuzların üzerlerinin tahta panellerle kapatıldığı tespit etti. Nisan ayında villalar mühürledi ve söz konusu pencereler ve havuzların üzerine yerleştirilen tahta paneller için yıkım kararı verildi. Villa sahiplerinin mühürlerin kaldırılması için başvurması üzerine İdare Mahkemesi'nde açılan dava, sürüyor.Okan Bükey, "Bodrum katına takılan bazı pencereler var. Bizler, zaman içinde buraları kapatmak zorunda kaldık. Çünkü, madde bağımlıları evin içine kadar girip alkol ve uyuşturucu madde alıyorlardı. Havuzların üstünün kapanmasının sebebi ise, yine altyapı yetersizliğidir. Bu iki mühürleme sebebi hakkında belediyeye yapmış olduğumuz 'tadilat projesi' başvuruları kabul edilmedi. Bunun sebebini merak ediyoruz" dedi. Öte yandan anaokulunun kapanmasının ardından söz konusu mülkün spor salonuna kirayı verildiğini belirten Bükey, "Bu kişi, 'İmar Affı'ndan faydalanıp, e-devlet üzerinden verdiği beyanla evini iş yerine çevirdi, bu kanunen yasaktır. Bu konuyla alakalı olarak da hukuk mücadelemiz sürüyor" dedi.

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