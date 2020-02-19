Altay’ın ‘direktör’leri gitti!

TFF 1. Lig'de sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Altay'da Keçiörengücü mağlubiyeti sonrası Özden Töraydın'ın sportif direktörlük görevinden ayrılması siyah-beyazlı kulüpte şok etkisi yarattı. Töraydın'ın sportif başarısızlık nedeniyle son dönemde başkan Özgür Ekmekçioğlu ile karşı karşıya geldiği öğrenildi.
Ekmekçioğlu'nun 2014-15'te Bölgesel Amatör Lig'de yer alan Atillaspor'da başkanlık yaptığı dönemden bu yana omuz omuza çalışan ikili, Altay'ı önce 2. Lig'e daha sonra 1. Lig'e taşıdı.
BAŞKANLA GEÇİNEMİYORDU
Altay'da son 4 sezonda yapılan transferlerden, teknik adam seçimlerine kadar pek çok konuda Töraydın, başrolü oynadı. İzmir ekibinin bu sezon istikrarsız sonuçlar alması ve hedeften uzaklaşması nedeniyle başkan Özgür Ekmekçioğlu'nun rahatsızlık duyduğu ve Özden Töraydın'la sık sık toplantılar gerçekleştirdiği belirtildi.
İŞTE TEKNİK ADAM ADAYLARI
Siyah-beyazlılarda dün öğleden sonra da teknik direktör Ali Tandoğan'ın görevine son verildi. Sait Karafırtınalar'ın yerine 15. haftada göreve gelen Tandoğan, yalnız 8 maçta takımın dümeninde yer alıp 4 galibiyet, 2 beraberlik, 2 yenilgi aldı.
Tandoğan'ın yerine teknik direktörlük için Ümraniyespor'dan ayrılan Ahmet Taşyürek, Denizlispor'u geçen sezon Süper Lig'e taşıyan Yücel İldiz, son olarak Bursaspor'u çalıştıran Yalçın Koşukavak ve Metin Diyadin'in isimleri geçiyor.
MURAT ULUÇ'A GÜVENOYU
Öte yandan Altay'da Özden Töraydın'ın yerine sportif direktörlük görevine Murat Uluç'un getirilmesi olumlu bir hamle olarak yorumlandı. Siyah-beyazlı kulüpte futbolcu olarak 3. Lig ve 2. Lig'de iki kupa kaldırdıktan sonra jübile yapan ve geçen sezondan bu yana yardımcı antrenörlük görevini üstlenen Murat Uluç'un sportif direktör olması taraftarlar tarafından olumlu karşılandı.