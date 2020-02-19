Buldan simidi sınırları aşıyor

BUGÜN NELER OLDU

yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunan, 27 bin nüfuslu Buldan ilçesinde üretilen 'Buldan Simidi' lezzetiyle yiyenlerin beğenisini topluyor. Simit ustalarınca hazırlanan hamurlar, itinayla susamlandıktan sonra yuvarlak şekli veriliyor. Bir müddet dinlenmeye bırakılan simitler, tepsilere dizildikten sonra fırına sürülüyor. Burada meşe odunu ateşinde, 100 derece sıcaklıkta pişmeye bırakılan simitler yaklaşık 20 dakika sonra fırından alınıyor. Kokusu, tadı ve gevrek yapısıyla dikkat çeken Buldan simidi, ilçe sakinlerinin yanı sıra çevre ilçe ve kentten gelenlerin de ilgisini çekiyor. Özelikle gurbetçiler, simitlerden alıp Avrupa'ya götürüyor.