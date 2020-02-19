Demircan güven tazeledi

İZMİR NAMAZ VAKİTLERİ

Muhabirleri Derneği (EMD) İzmir Şubesi'nin 6. olağan genel kurulu yapıldı. Mevcut Başkan Murat Demircan'ın oluşturduğu tek liste ile seçime gidilirken güven tazeleyen Demircan'ın listesi 57 üyenin oyunu aldı. İzmir Ticaret Borsası (İTB) meclis salonunda yapılan genel kurula, 153 üyenin 57'si katıldı. Mevcut Başkan Murat Demircan'ın ikinci kez aday olduğu genel kurula İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen, EMD İzmir Şubesi'nin önceki dönem başkanları ile üyeleri katıldı. Genel Kurul'da konuşma yapan Murat Demircan, "Sona eren 3 yıllık görev süremizde 50'in üzerinde irili, ufaklı etkinliğe imza attık. Bu süreçte her şeyi mükemmel yaptık iddiasında değiliz. Ancak, iyi niyetle çalıştık ve kalben müsterih bir şekilde dönemi tamamladığımıza inanıyorum" dedi.