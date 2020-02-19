Ege, tarihi olayları resimle anlatıyor

yaşayan 5. sınıf öğrencisi Nazım Ege Tetik (10), kalem tutmaya 1 yaşında, resim yapmaya ise 2 yaşında başladı. 4 yaşına kadar annesinin görevi nedeniyle Ukrayna'da yaşayan Tetik, İngilizce, Rusça ve Türkçeyi anlayabilecek kadar öğrendi. 5 yaşında asperger sendromu teşhisi konulan Ege, zamanla bu sendromun olumsuz etkilerinden olan sosyalleşme sorununu büyük oranda aştı. Ege, 8 yaşında annesinin doktora yapmaya başlamasıyla tarihe merak sardı. Anne Melike Bahar Tetik, Ege'ye birçok tarih kitabı aldı. Kitap okuyarak ve internetten videolar izleyerek tarih bilgisini geliştiren Ege, tarihe olan sevgisini resim tutkusuyla birleştirdi. Ege, öğrendiği tarihi olayları resme aktarmaya başladı ve 'Egetopya' ismini verdiği bir sergi açtı. Ege'nin en büyük hayali ise, Osmanlı Devleti'nin yükseliş dönemi sınırları içindeki şehirleri gezip bunları resme dökmek ve bununla ilgili bir sergi açmak.Resim yapmayı çok sevdiğini belirten Ege Tetik, "Resme ise 2 yaşında başladım. Resim yapmayı çok seviyorum. İlk olarak İstanbul'un fethi ve Prut Savaşı'nı resmettim" diye konuştu.

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