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Gazetecinin organları 6 kişiye umut oldu

Giriş Tarihi: 19.2.2020 ABONE OL
Gazetecinin organları 6 kişiye umut oldu
MANİSA'NIN Salihli ilçesinde, 14 Şubat'ta Nurullah A. yönetimindeki otobüs, karşı yönden gelen Hakan Tankaya yönetimindeki otomobille çarpıştı. Kazada, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü, 2 çocuk babası Tankaya, ağır yaralandı. Uzun yıllardır Antalya'nın Manavgat ilçesinde yerel gazetecilik yapan Tankaya, ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Durumu ağır olan Tankaya'nın geçtiğimiz gün sabah saatlerinde beyin ölümü gerçekleşti. Turgutlu Devlet Hastanesi Organ Nakli Birimi Koordinatörü Dr. Güler Turgut'un görüştüğü ailesi, vasiyeti üzerine Tankaya'nın organlarını bağışladı. Ege Üniversitesi Hastanesi ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'nden gelen ekipler, 4 saatlik bir operasyonla Tankaya'nın karaciğeri ile böbrekleri ve kornealarını aldı. Tankaya'nın bağışlanan organlarının bu hastanelerde sıra bekleyen toplam 6 hastaya nakledileceği belirtildi. Öte yandan Tankaya, Anadolu Basını Özendirme Yarışması 'Yerel Haber' dalında 2013 yılında 'Yüz nakli için umutlu bekleyiş' haberiyle birincilik ödülüne layık görülmüştü.
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Gazetecinin organları 6 kişiye umut oldu
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