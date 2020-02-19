Görme engelli ailesine ışık oldu

İzmir'in Konak ilçesinde oturan Osman Gürel (60), 22 yaşında göz tansiyonundan dolayı görme yetisini kaybetti. Şoförlük yapan Gürel, mesleği mecburen bırakmak zorunda kaldı. Daha sonra seyyar satıcılık yapan ve Tepecik'te engellilerin kurduğu bir dernekte müzik faaliyetlerine katılarak yaşamını sürdüren Gürel, bu dernekte tanıştığı doğuştan görme engelli Döndü Çoban (54) ile yaşamını birleştirdi. Gürel ailesine 2005 yılında dünyaya gelen Nehir (15) de katıldı. Görme engelli bir ailede gözlerini açan Nehir, anne ve babasının yaşama daha sıkı bağlanmasını sağladı. Küçüklüğünden beri ailesine birçok konuda yardımcı olan Nehir, ileride hem görme engelli bireyler için çalışmalar yapmayı hem de polis olmayı hedefliyor.Çevresindeki kişilerin kendisini tebrik ettiğini anlatan Nehir, "Bulaşık yıkıyorum, evi temizliyorum. Dışarıda yürürken de annemin elimden tutuyorum ama babam baston kullandığı için çok zorluk çekmiyor. Temizlik ve yemek konularında da yardımcı oluyorum. Küçükken onların görememesini kabullenemedim. Yeni yeni kabulleniyorum. Çevremdekiler de benimle gurur duyuyorlar, tebrik ediyorlar. 'Nasıl yaşıyorsunuz?' diyerek şaşırıyorlar. Özellikle annemin yemek yapmasına çok şaşırıyorlar" dedi. Kızlarını yetiştirirken çeşitli zorluklar yaşadıklarını söyleyen baba Osman Gürel, "Zamanla alışıyoruz ancak görerek yaşamak, görmeyerek yaşamaktan çok daha farklı. Tabi zorluklar çektik, çekmedik desek yalan olur. Özellikle kızımın bakımında ve hastalık durumlarında zorluklar çektik. Rahmetli kaynanam ve dostlarımızın yardımıyla da hayata tutunduk ve kızımı büyüttük" diye konuştu. Anne Döndü Gürel ise "Nehir, evi toparlıyor. Yemek konusunda bana yardımcı oluyor. Çamaşırların renklerini ayırıyor. O benim canım, ciğerim, gözüm, kulağım, elim, ayağım" dedi.

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