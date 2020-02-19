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İki ilçede vahşi depolamaya son

Giriş Tarihi: 19.2.2020 ABONE OL
İki ilçede vahşi depolamaya son
DENIZLI'DE hayata geçirdiği çevre yatırımlarıyla birçok bölgede vahşi depolamaya son veren Denizli Büyükşehir Belediyesi, Buldan-Güney Katı Atık Aktarma İstasyonu projesini de tamamladı. Tesiste Buldan ve Güney ilçelerinden toplanan günlük 50 ton evsel katı atığın vahşi depolanmasının önüne geçilecek. Nakil işlemlerinin gerçekleştirileceği tesis yaklaşık 7 bin metrekare büyüklüğündeki alanda inşa edilirken, Buldan-Güney Katı Atık Aktarma İstasyonu'na getirilen evsel katı atıklar buradan büyük araçlarla Denizli Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Depolama Tesisi'ne taşınacak. Buldan ve Güney ilçelerinden tesise getirilecek katı atıklar daha sonra nakledileceği Denizli Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Depolama Tesisi bünyesinde düzenli depolama suretiyle bertaraf edilecek. Atık piller geçici olarak depolanacak ve ambalaj atıkları ise ekonomiye geri kazandırılacak. Tesis ile katı atıkları vahşi depolayan Buldan ve Güney ilçelerinde oluşan riskler de ortadan kalkacak.
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İki ilçede vahşi depolamaya son
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