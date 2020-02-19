Ödülünü Cumhurbaşkanı’nın elinden 10 yıl gecikmeli aldı

yaşayan 71 yaşındaki Aşık Ali Rıza Ezgi, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın "Yaşayan İnsan Hazinesi" ödül töreninde "Aşıklık Geleneği" ödülünü kazandı. Ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden Ankara'da Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde alan Ezgi, İzmir'e döndü. İzmir'de üyesi olduğu İzmir Halk Ozanları ve Aşıkları Derneği'ne gelen Ezgi, burada dernek üyesi arkadaşları tarafından karşılandı.Ödülü aslında 2010 yılında alacağını belirten Ali Rıza Ezgi, bazı nedenlerden dolayı 2020'ye ertelendiğini söyledi. Ezgi, "Aslında ödülü geç almam çok iyi oldu; çünkü 2010 yılında alsaydım başka bir kişinin elinden alabilirdim. Ama şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden aldım, çok mutluyum. Bu ödül benim için çok büyük ve çok önem taşıyan bir ödül, her insana nasip olmaz. Ben isterim ki bu ödülden tüm aşık arkadaşlarım faydalansın. Türkiye'de yaşayan insan hazinesi olarak gösterilmem en çok gurur duyduğum şey. Ben istiyorum ki bizden sonra gelen aşıklar bu zorlukları yaşamasın. Aşıklarımıza sahip çıkılsın. Bu konuda eğitim veren okullar açılsın, ustalar çırak yetiştirsin" dedi. İzmir Halk Ozanları ve Aşıklar Derneği Başkanı Celal Bulut, Aşık Ali Rıza Ezgi'yle beraber 20 yıldır dernek çatısı altında bulunduğunu ve çok fazla konser verdiklerini söyledi.

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