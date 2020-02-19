Tıp öğrencileri işaret dili öğreniyor

İZMİR NAMAZ VAKİTLERİ

Valiliği ile İzmir Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı arasında geçtiğimiz yıl ekim ayında "Aramızda Engel Yok, Parmaklarım Senin Olsun" projesi hayata geçirildi. Bu kapsamında İzmir Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde öğrenim gören öğrencilerinin işitme engelli hastalarla iletişim sorununu aşmasına katkı sağlamak için üniversitede işaret dili kursu açıldı. Karabağlar Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından görevlendirilen bir işaret dili eğitmeni eşliğinde haftada 6 saat eğitim alan 1. ve 2. sınıf öğrencisi 50 doktor adayı, parmak alfabesi eğitimi alıyor. İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper, "Engellilerin yaşadığı sorunları ortadan kaldırmak için çalışma başlatma kararı aldık. Öğrencilere 6 ay boyunca işaret dili eğitimi vermeye başladık. Öğrencilerimiz kursa tamamen gönüllülük esasına göre katılıyor. İşitme engelli bir vatandaşımız, hastalanıp hastaneye gittiğinde üniversitemizden mezun bir doktorun onunla iletişime geçerek ihtiyacı olan sağlık hizmetini en iyi ve kısa sürede vermesini istiyoruz" dedi.