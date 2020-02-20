Akrabalarını dolandıran zanlı kayıplara karıştı

BUGÜN NELER OLDU

Pamukkale ilçesine bağlı Kayhan Mahallesi'nde ayakkabı mağazası bulunan evli ve 2 çocuk babası Türker S. (37), bir süre önce iş yerini kapattı, daha sonra da otomobil galerisinde ortak olduğu söyleyip, çeşitli lüks araçlarla mahalleye gelmeye başladı. Çevresinin güvenini sağlayan Türker S., bu kişilere daire ve otomobil alım- satımı yapacağını söyleyerek, ortak olmalarını isteyip, satıştan kar payı vereceğini söyledi. İddiaya göre, Türker S. bu şekilde başta babası, amcası, teyzesi olmak üzere birçok akrabası ile yakın arkadaşından 20 bin ile 200 bin lira topladı. Türker S., topladığı yaklaşık 4 milyon lira para ile ortadan kayboldu. Başta amcası olmak üzere bütün akrabaları ve arkadaşları, Türker S.'den şikayetçi oldu.