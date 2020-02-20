Bakanlıktan tramvay müjdesi

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirmeye planladığı Çiğli Tramvayı için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan müjdeli haber geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü, projeyi onayladı. Yaklaşık 11 kilometrelik projenin, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına sunulacağı, Cumhurbaşkanlığı onayından sonra inşaat ihalesine çıkılacağı açıklandı.Öte yandan, 14 istasyondan oluşacak projeyle ilgili ayrıntılar belli oldu. Hat genişliği 7.2 metre olacak Çiğli Tramvayı'nın güzergahının büyük bölümü mevcut cadde ve yolların orta refüjlerinden geçecek şekilde çift hat olarak planlandı. Çiğli Tramvay Hattı inşaatı yaklaşık 2.5 yılda tamamlanacak. Hat, Karşıyaka Tramvayı'nın devamı niteliğinde olacak. Projenin ilk etabı Karşıyaka Çevreyolu İstasyonu'ndan başlayarak bağlantı köprüsüyle Ataşehir ve Çiğli İstasyonaltı mahallelerini, Çiğli İZBAN İstasyonu'nu ve Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi'ni kapsayacak. 3 bin 500 metre uzunluğundaki bu etapta dört istasyon bulunacak. İkinci etap ise Ataşehir Mahallesi'nden başlayacak, Atatürk Organize Sanayi Bölgesi, Katip Çelebi Üniversitesi, Ata Sanayi güzergahını takip ederek Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi'nde son bulacak. 7 bin 500 metre uzunluğundaki bu etapta 10 istasyon olacak. Hattın İZBAN ile entegrasyonunu sağlamak için çevre yolunun üzerinden geçecek yaklaşık 300 metrelik bağlantı köprüsü de inşa edilecek. Köprüde tramvay hattının yanı sıra yaya ve bisiklet yolları da bulunacak. Alaybey'den tramvaya binen kişiler, kesintisiz şekilde Çiğli'ye kadar yolculuk edebilecek.İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, projenin onay sürecinde devreye giren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ'a da teşekkür etti. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Soyer, "İzmir ve Çiğli için müjdeli haber geldi. Çiğli tramvayı projemiz Ulaştırma Bakanlığı tarafından onaylandı. Başta Ulaştırma Bakanı Mehmet Cahit Turhan'a ve projeyi bakanlık nezdinde takip eden İzmir milletvekili Hamza Dağ'a müteşekkirim" dedi.

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