Başıboş köpekler tehlike saçıyor

Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki eski Manisa Çöplüğü yüzlerce başıboş köpeğe ev sahipliği yapıyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Muradiye'de Uzunburun Katı Atık Bertaraf Tesisi'nin yapılmasının ardından bölgedeki çöplüğün faaliyeti durduruldu. İddiaya göre çöplüğün kaldırılmasıyla ilçe belediyeleri boşta kalan alanlara ilçelerinden getirdikleri köpekleri atıp gidiyor.Yüzlerce köpek, Manisa Ticaret Borsası Canlı Hayvan Borsası ve Milli Birlik İlköğretim Okulu'nun bulunduğu Turgut Özal Mahallesi'nde yiyecek bulamayınca sokaklara inerek vatandaşlara saldırmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde bir kadın köpeklerin saldırısına uğradı, hastaneye kaldırıldı. Turgut Özal Mahallesi Muhtarı İsmet Bakşi, çöplüğün etrafından bulunan barınakları sözde hayvanseverlerin getirdiğini ifade ederek, "Sözde diyorum reklam olsun diye getiriyorlar. Bir iki resim çekiyorlar gidip medyada yayınlıyorlar. Biz hayvan severimiz diyorlar. O hayvan severlere söylüyorum. Orada hastalıklı hayvanlarda var. Getirip burada yerleşim yerinin altına birkaç kulübe koyarak kendi reklamlarını yapmak için sürekli kamuoyunu oyalıyorlar. Neymiş hayvanseverlermiş" dedi. İlçe belediyelerin köpekleri toplayıp mahallenin kenarlarına bıraktığını söyleyen Muhtar Bakşi, "Vatandaş çok şikayetçisi. 3 gün önce köpeklerin saldırdığı kadın hastanelik oldu. Her tarafı yara bere içinde. Her gün Milli Birlik İlkokulu'na giden öğrencilere bu köpekler saldırıyor. Belediyeden ricamız bu köpekleri bir an önce buradan toplatsın" diye konuştu.

