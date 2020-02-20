Başkentte Buca Cezaevi zirvesi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ ile AK Parti MKYK Üyesi ve İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, Buca Cezaevi'nin kaldırılması çalışmalarında Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün kapısını çaldı. Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, AK Parti Buca İlçe Başkanı Ali Boyla ve meclis üyeleriyle birlikte Adalet Bakanlığı'na giden İzmir heyeti, yapılan ortak çalışmalarla ilgili Bakan Gül'e bilgi verdi. Cezaevinin kaldırılmasıyla ilgili sürecin sorunsuz bir şekilde devam ettiğini belirten Hamza Dağ, "Uzun yıllardır faaliyette olan Buca Cezaevi'nin artık fiziki ömrünü tamamladığını görüyoruz. Burası için ortak akıl ile değişik projeler oluşturulabilir. Yine Buca trafiğini rahatlatacak projelerin de önü açılabilir. İzmir için, Buca için oldukça önemli bir çalışma yürütülüyor. Ve bu çalışma tüm paydaşlarla koordinasyon içerisinde sürdürülüyor. Tüm bu konularla ilgili Sayın Bakanımız Abdulhamit Gül'e bilgi verdik. Desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Süreç sorunsuz bir şekilde ilerliyor" dedi. Süreci ilk başlattıklarında ortak akıl vurgusu yaptıklarının altını çizen Atilla Kaya ise, "Sürecin başında, 'Ortak akıl ile hareket edelim. Buca için, İzmir için güzel ve faydalı olan neyse onu yapalım' demiştik. Gelinen noktada Buca Belediye Başkanımızın da içerisinde olduğu, tamamıyla açık ve şeffaf bir süreç yürütülüyor. Siyasi olarak farklı görüş ve duruşa sahip olabiliriz. Ancak yaşadığımız kentin ve hemşerilerimizin faydası söz konusu olduğunda birlikte hareket edebiliyoruz. Bunu oldukça önemli buluyorum. Sayın Bakanımız Abdulhamit Gül'e desteği için çok teşekkür ediyoruz. Kendisi en yakın zamanda İzmir'e gelerek yerinde incelemelerde bulunacağını bize ifade etti. Hem cezaevinin kaldırılması, hem de Jandarma Lojmanları'nın içinden geçen imar yolunun açılması konusunda önemli gelişmeler var. Bunları zaman içerisinde kamuoyuyla paylaşacağız" şeklinde konuştu.Buca'nın girişinde bir zamanlar "Cennet Buca'ya hoş geldiniz" yazısının bulunduğunu, ilçenin yeşili ve tarihi ile bilindiğini vurgulayan Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, "Bugün 61 yıllık makus talihimiz tersine dönüyor. Biz, Adalet Bakanımız Sayın Abdulhamit Gül'e, AK Parti İzmir Milletvekillerimiz Sayın Hamza Dağ ve Mahmut Atilla Kaya ile birlikte, cezaevi kampüsünün üst kısmında kalan imar yolunun açılması yönündeki projemizi sunduk. Sayın Bakanımızın konuya olumlu yaklaşması ve desteklerini iletmesi bizi çok mutlu etti. Kendisine ve bize eşlik eden vekillerimize tüm hemşerilerim adına teşekkür ederim. Öte yandan Sayın Bakan, bu konudaki desteğini ilettikten sonra cezaevinin tümden kaldırılması konusunda da çalışmalar yapılacağını ifade etti. Biz sürecin fitilini 'Hizmetin siyaseti olmaz' diyerek Sayın Vekilimiz Mahmut Atilla Kaya'nın çok büyük destekleri ile birlikte ateşledik ve şimdi de Ankara'da çok somut bir adım atılmasına sevinçle tanık olduk. Gösterdiğimiz bu birlikle beraber Türkiye'ye de örnek olduk" diye konuştu.

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