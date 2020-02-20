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Bu takımda herkes golcü

Giriş Tarihi: 20.2.2020 ABONE OL
Bu takımda herkes golcü
GÖZTEPE'DE hemen herkes attığı gollerle skora katkı sağlıyor. 21 maçta toplam 28 gol kaydeden İzmir ekibinde attığı 6 golle Serdar Gürler zirvede bulunuyor. Halil Akbunar'ın 5 golle katkı sağladığı sarı-kırmızılı ekipte, Alpaslan Öztürk, Andre Castro ve Soner Aydoğdu 3'er kez ağları havalandırdı. Geçtiğimiz sezon Derby County'den gelen forvet Cameron Jerome ise şimdiye kadar 2 gol attığı ligin 10. haftasındaki maçta Trabzonspor'a karşı takımının tek golünü kaydederek galibiyeti getirdi. İngiliz forvet, ligin 16. haftasında oynanan ve Göztepe'nin 2-1 kazandığı Galatasaray maçında da takımının ilk golünü kaydetti. Berkan Emir ve Napoleoni'nin de 2 gol kaydettiği İzmir ekibinde Celso Borges ve Wallace Reis 1'er golle takıma katkı sağladı.
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Bu takımda herkes golcü
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