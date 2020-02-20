Buca’da 10 katlı binada yangın

Buca ilçesine bağlı Çamlık Mahallesi 24 numaradaki Özgürler Sitesi B Blok'taki 10 katlı apartmanın 3'üncü katında eşi ve 2 kızıyla yaşayan İsmail Dağtekin'in (34) evinde, geçtiğimiz gece yangın çıktı. Daireden çıkan dumanları görenler hemen itfaiyeyi aradı. Ardından da Dağtekin ailesi ile diğer katlarda oturup, duman nedeniyle çıkamayanların yardımına koştu. Kısa sürede gelen itfaiye ekiplerince binada yaşayanlar, tahliye edildi. Dumandan etkilenen İsmail Dağtekin, eşi Hafize Dağtekin (33), kızları Sıla (10) ve Azize Hira'nın da (7) aralarında bulunduğu 10 kişi, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. 8'i tedavilerinin ardından taburcu edilirken, İsmail Dağtekin ve eşi Hafize Dağtekin'in tedavisi sürüyor. Yangın, diğer dairelere sıçramadan itfaiye ekiplerince söndürüldü. Polis ise yangınla ilgili soruşturma başlattı.Canlarını hiçe sayarak Dağtekin ailesi'nin yardımına koşanlardan biri olan ve sağ bacağından yaralanan emekli İbrahim Solak (50), "Önceden yangın söndürme eğitimi almıştım. Gözüm kapalı apartmana girdim, daireye çıktım.İsmail Dağtekin kendini dışarı atmıştı ve şoktaydı. Çocukları içeride kalmıştı. İki, üç kişi mücadele ettik. Boğulduk, nefessiz kaldık. Komşuluk görevimizi yaptık. Can kaybı olmadığı için çok mutluyuz" dedi.

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