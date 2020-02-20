Çeşme Halk Eğitim istihdam oluşturuyor

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, geliştirdiği ve gerçekleştirdiği projelerle, halk eğitimi hobi kursları açan kurum olmaktan çıkararak, istihdam oluşturan kurum haline dönüştürmeye başladı. 2017-2018 yılında 130 kursta 3 bin 382 kursiyere eğitim veren Çeşme Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, 2019-2020 eğitim yılında kurs sayısını 237'ye, kursiyer sayısını da 5 bin 229'a yükseltti. Merkez bu anlamda, istihdama yönelik kurslarda açarak, kursiyerlerin aldıkları belgelerle işe girmelerini sağlamak için projeler geliştirdiHalk Eğitim Merkezinin sadece hobi kursları açan bir kurum olmaktan çıkacağını, istihdama yönelik kurslarda açarak kalifiye eleman yetiştireceklerini açıklayan Çeşme Halk Eğitim Müdürü Ali Rıza Doğruyol, "Meslek Fabrikası, uygulamaya koyacağımız en güzel projelerden birisi, altyapısı oluşturuldu. Çeşme'de personel çalıştıran bütün kurumlarla irtibata geçip, anketler yapıp, hangi sezonda hangi elemanlara ihtiyaçları olduğunu belirleyip ihtiyaç duydukları alanlarda çalıştırabilecekleri elemanları Halk Eğitim Merkezi olarak yetiştireceğiz. Yetiştireceğimiz kalifiye elemanlara belgelerini vererek, nerelerde çalışabileceklerini göstereceğiz. Bu kursları da her yıl tekrar edeceğiz. Halk Eğitim Merkezi'ni istihdama dayalı eğitim veren bir kurum haline getiriyoruz. Bunu da 'Meslek Fabrikası' projemizle taçlandırmış olacağız" dedi.

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