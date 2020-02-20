Hedef Türkiye Şampiyonası

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alıkesir'in Bandırma ilçesinde bulunan Kemal Pireci Anadolu Lisesi Genç B Kız Basketbol Takımı, okul sporlarında başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor. Kız Basketbol Takımı, okul sporlarında her geçen gün arttırdıkları başarılarında Türkiye Şampiyonasını hedefliyorlar.
Önce Balıkesir il birincisi olan kızlar Çanakkale Bölge Şampiyonasında da tüm rakiplerini yenerek bölge birincisi olmaya hak kazandılar.
6 KİŞİLİK DEV ORDU
OKULUN Beden Eğitim Öğretmeni Serap Kor sporcularıyla gurur duyduğunu söyleyerek "Ben bu kızlara 6 kişilik dev ordu adını verdim. Sonuna kadar gitmeye ve Türkiye Şampiyonasına katılmak istiyoruz" dedi. Genç Kız Basketbol Takımı, 2-5 Mart'ta İzmir'de Türkiye yarı final maçları oynayacak.
BALIKESİR NAMAZ VAKİTLERİ