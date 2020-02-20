Hedef Türkiye Şampiyonası

BALIKESİR NAMAZ VAKİTLERİ

alıkesir'in Bandırma ilçesinde bulunan Kemal Pireci Anadolu Lisesi Genç B Kız Basketbol Takımı, okul sporlarında başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor.Önce Balıkesir il birincisi olan kızlar Çanakkale Bölge Şampiyonasında da tüm rakiplerini yenerek bölge birincisi olmaya hak kazandılar.OKULUN Beden Eğitim Öğretmeni Serap Kor sporcularıyla gurur duyduğunu söyleyerek "Ben bu kızlara 6 kişilik dev ordu adını verdim. Sonuna kadar gitmeye ve Türkiye Şampiyonasına katılmak istiyoruz" dedi. Genç Kız Basketbol Takımı, 2-5 Mart'ta İzmir'de Türkiye yarı final maçları oynayacak.