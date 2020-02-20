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İyilik mesafe tanımıyor

Giriş Tarihi: 20.2.2020 ABONE OL
İyilik mesafe tanımıyor
YAŞAR Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Dr. Öğretim Görevlisi Francesca Cauchi, Tayland'ın Myanmar sınırında yer alan Minmahaw School'da gönüllü eğitimler verdi. Cauchi, Myanmarlı gençlere ulaşmanın mutluluğunu yaşadı. Mae Sot kasabasında İngilizler tarafından kurulan yatılı okul Minmahaw School'a kendi imkanlarıyla ulaşıp, burada 3 hafta süreyle gönüllü eğitimler veren Cauchi, okulda yer alan personel ve öğretmenlerin gönüllülerden oluştuğunu söyledi. Cauchi, "Sınırda yer alan bu yatılı okulda 17-23 yaş arasındaki gençler, üniversite sınavlarına hazırlanıyor. Fen, matematik ve İngilizce branşlarında eğitimler veriliyor. Ben de 3 hafta boyunca İngilizce dersleri verdim" dedi.
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İyilik mesafe tanımıyor
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