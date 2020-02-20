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tam yol ileri

temsilcisi deplasmanda Kemerspor 2003’ü Doğukan İnci ve Hakan Kuş’un golleriyle mağlup etti. Kaf Kaf gelecek hafta sahasında 3 puan gerisindeki Erokspor ile karşılaşacak

Giriş Tarihi: 20.2.2020 ABONE OL
Karşıyaka tam yol ileri
TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Karşıyaka, Kemerspor 2003'ü deplasmanda 2-1 mağlup etti. 18. dakikadaki Karşıyaka atağında Kemerspor sol kanadında topla buluşan Doğukan İnci topu kendi sürerek ceza alanına kadar girdi. Defans oyuncusunu da geçen Doğukan topu sert bir vuruşla ağlara gönderdi: 0-1. 35'inci dakikadaki Karşıyaka atağında Kemerspor ceza alanı önünde topla buluşan Doğukan İnci'nin şutu Kemerspor defansında geri dönerken kısa düşen topu iyi takip eden Hakan Kuş önce önüne aldı, plase vuruşla ağları havalandırdı: 0-2. Zorlu maçın 45+1'inci dakikasında Onur Okan'ın şutunda top kaleci Erdoğan Açar'ın müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 1-2. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca karşılaşma Karşıyaka'nın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
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Karşıyaka tam yol ileri
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