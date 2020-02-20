Karşıyaka tam yol ileri

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FF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Karşıyaka, Kemerspor 2003'ü deplasmanda 2-1 mağlup etti. 18. dakikadaki Karşıyaka atağında Kemerspor sol kanadında topla buluşan Doğukan İnci topu kendi sürerek ceza alanına kadar girdi. Defans oyuncusunu da geçen Doğukan topu sert bir vuruşla ağlara gönderdi: 0-1.
35'inci dakikadaki Karşıyaka atağında Kemerspor ceza alanı önünde topla buluşan Doğukan İnci'nin şutu Kemerspor defansında geri dönerken kısa düşen topu iyi takip eden Hakan Kuş önce önüne aldı, plase vuruşla ağları havalandırdı: 0-2. Zorlu maçın 45+1'inci dakikasında Onur Okan'ın şutunda top kaleci Erdoğan Açar'ın müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 1-2.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca karşılaşma Karşıyaka'nın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.