Karşıyaka tam yol ileri

İZMİR NAMAZ VAKİTLERİ

FF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Karşıyaka, Kemerspor 2003'ü deplasmanda 2-1 mağlup etti. 18. dakikadaki Karşıyaka atağında Kemerspor sol kanadında topla buluşan Doğukan İnci topu kendi sürerek ceza alanına kadar girdi.35'inci dakikadaki Karşıyaka atağında Kemerspor ceza alanı önünde topla buluşan Doğukan İnci'nin şutu Kemerspor defansında geri dönerken kısa düşen topu iyi takip eden Hakan Kuş önce önüne aldı, plase vuruşla ağları havalandırdı: 0-2.Kalan dakikalarda başka gol olmayınca karşılaşma Karşıyaka'nın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.