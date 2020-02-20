Manisa’da poliklinik hizmeti

MANİSA NAMAZ VAKİTLERİ

Şehir Hastanesi mart ayında yeni bir uygulamaya geçerek hastanede 17.00-21.00 saatleri arasında vardiya polikliniği hizmetine başlayacak. Öncelikli olarak ortopedi, kardiyoloji, genel cerrahi, iç hastalıkları, kadın hastalıkları ve doğum, çocuk sağlığı ve hastalıkları, nöroloji, beyin cerrahi, çocuk cerrahi, göz hastalıkları ve KBB polikliniklerinde hasta kabulüne başlanacağı öğrenildi. Manisa Şehir Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Serkan Saka, "Bu hizmetimizle hem gün içerisindeki polikliniklerdeki yoğunluk giderilecek hem de akşamları acil servislerdeki iş yükü azalacak ve birikimlerin önüne geçilerek vatandaşa alternatif hizmet sunacağız" dedi.