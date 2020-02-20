Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Önce play off sonra ilk 2!

Önce play off sonra ilk 2!

’u yenmek kolay değildi. Her gün ilçedeyim, köyleri dolaşıyoruz. Yakaladığımız sinerji bizi hedefe ulaştıracak”

Giriş Tarihi: 20.2.2020 ABONE OL
Önce play off sonra ilk 2!
TFF 1. Lig'de lider Hatayspor'a bu sezon evinde ilk yenilgisini tattırarak 7 maç sonra galibiyetle tanışan Akhisarspor'da teknik direktör Yılmaz Vural yarıştan kopmayacaklarını söyledi. Vural, "Bir takıma farklı oyun anlayışı oturtmak kolay değil. Kadromuzun deneyimli olması bizim için avantaj. Oyuncular kademe kademe istediklerimizi sahaya yansıtıyor. Öne geçmişken 3 puanı kaçırdığımız Menemenspor beraberliği sonrası hatasız oyunla aldığımız Hatay galibiyeti bizi kendimize getirdi. Hedefimiz önce ilk 6'dan kopmayıp ardından ilk 2'yi kovalamak" ifadelerini kullandı.

TARAFTARLARIMIZA GÜVENİYORUZ
CUMARTESI günü konuk edecekleri Fatih Karagümrük'ün 4 haftadır yenilmediğini belirten deneyimli teknik adam, "Giresunspor'u yendikleri maçı 4 yardımcımla tribünden izledik. İyi ve hedefi olan bir rakibi ağırlayacağız. Önümüzdeki 4 haftanın 3'ünde iç sahada oynayacağız. İç sahada bu sezon yalnız 1 kez yenildik. Taraftarımızın desteğini iyi kullanırsak ilk 2 yolunu açabiliriz. Her gün ilçedeyim. Esnafla sohbet ediyoruz. Başkanımızla köyleri ziyaret ediyoruz. Sinerji, birliktelik ve kenetlenme bu takımı hedefine taşıyacak" ifadelerini kullandı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
HATAY NAMAZ VAKİTLERİ
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Önce play off sonra ilk 2!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN