Önce play off sonra ilk 2!

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FF 1. Lig'de lider Hatayspor'a bu sezon evinde ilk yenilgisini tattırarak 7 maç sonra galibiyetle tanışan Akhisarspor'da teknik direktör Yılmaz Vural yarıştan kopmayacaklarını söyledi. Vural, "Bir takıma farklı oyun anlayışı oturtmak kolay değil. Kadromuzun deneyimli olması bizim için avantaj. Oyuncular kademe kademe istediklerimizi sahaya yansıtıyor. Öne geçmişken 3 puanı kaçırdığımız Menemenspor beraberliği sonrası hatasız oyunla aldığımız Hatay galibiyeti bizi kendimize getirdi. Hedefimiz önce ilk 6'dan kopmayıp ardından ilk 2'yi kovalamak"
ifadelerini kullandı.
TARAFTARLARIMIZA GÜVENİYORUZ
CUMARTESI günü konuk edecekleri Fatih Karagümrük'ün 4 haftadır yenilmediğini belirten deneyimli teknik adam, "Giresunspor'u yendikleri maçı 4 yardımcımla tribünden izledik. İyi ve hedefi olan bir rakibi ağırlayacağız. Önümüzdeki 4 haftanın 3'ünde iç sahada oynayacağız. İç sahada bu sezon yalnız 1 kez yenildik.
Taraftarımızın desteğini iyi kullanırsak ilk 2 yolunu açabiliriz. Her gün ilçedeyim. Esnafla sohbet ediyoruz. Başkanımızla köyleri ziyaret ediyoruz. Sinerji, birliktelik ve kenetlenme bu takımı hedefine taşıyacak" ifadelerini kullandı.