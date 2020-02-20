Önce play off sonra ilk 2!

HATAY NAMAZ VAKİTLERİ

FF 1. Lig'de lider Hatayspor'a bu sezon evinde ilk yenilgisini tattırarak 7 maç sonra galibiyetle tanışan Akhisarspor'da teknik direktör Yılmaz Vural yarıştan kopmayacaklarını söyledi. Vural,ifadelerini kullandı.CUMARTESI günü konuk edecekleri Fatih Karagümrük'ün 4 haftadır yenilmediğini belirten deneyimli teknik adam, "Giresunspor'u yendikleri maçı 4 yardımcımla tribünden izledik. İyi ve hedefi olan bir rakibi ağırlayacağız.Taraftarımızın desteğini iyi kullanırsak ilk 2 yolunu açabiliriz. Her gün ilçedeyim. Esnafla sohbet ediyoruz. Başkanımızla köyleri ziyaret ediyoruz. Sinerji, birliktelik ve kenetlenme bu takımı hedefine taşıyacak" ifadelerini kullandı.