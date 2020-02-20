Özlem bitiyor

üper Lig'de cumartesi günü Gaziantep Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek Göztepe yaklaşık 1 ay sonra yeni evi Gürsel Aksel Stadı'na tekrar kavuşacak.Göztepe, Çaykur Rizespor karşılaşmasının ertelenmesinin ardından iki deplasman müsabakasına çıktı. Kötü hava şartları yüzünden Rizespor'un İzmir'e gelememesi nedeniyle 10 Şubat'ta oynanması gereken karşılaşma ileri bir tarihe ertelenirken, yeni stadında sadece Beşiktaş'ı konuk edebilen Göztepe, Yukatel Denizlispor ve İttifak Holding Konyaspor'la dış sahada kozlarını paylaştı.CUMARTESI günü Gaziantep FK ile Gürsel Aksel Stadı- 'ndaki ikinci iç saha maçında karşı karşıya gelecek Göztepe'de tüm camia bu müsabakaya kilitlendi. Statta açılış öncesi piyasaya sürülen yarım sezonluk 17 bin kombine kartın tamamı tükenirken taraftarlar satışa çıkan 3 bin civarında günlük maç biletine de adeta hücum etti.İkinci kez Gürsel Aksel Stadı'nda takımlarını izleyecek Göztepeliler yine müthiş bir atmosfer oluşturacak.

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