Turizm sektörü İzmir’de buluştu

yıl 5'incisi İzmir'de düzenlenen HORECA Fair Ege Uluslararası Otel Ekipmanları Ağırlama Teknolojileri ve Ev Dışı Tüketim Fuarı, turizm sektörünün paydaşlarını bir araya getirdi. Fuarİzmir'de düzenlenen açılış töreninde konuşan Dünya Turizm Örgütü Başkan Yardımcısı Gunter Ihlau, Türkiye'nin Almanya için büyük önem taşıdığını belirtti. Türk turizminin gelişimini değerlendiren Ihlau, "Hiçbir ülke turizmde, son 20 yılda Türkiye gibi gelişmedi. Ülkeniz sahip olduğu tüm turizm değerleriyle eşi benzeri olmayan bir muhteşemlik barındırıyor. Alman turizm sektörü olarak İzmir ve çevresinin büyük bir geleceği olduğuna inanıyoruz." diye konuştu.Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Sururi Çorabatır ise uluslararası rekabette öne çıkan tesislerin ve yeni projelerin devreye girmesiyle fuarın öneminin arttığını aktardı. Bu yıl fuarda 15 bin ziyaretçiyi ağırlamak istediklerini belirten Çorabatır, "Dış pazarlardan gelen turist sayısı 2019 yılında yüzde 12.2 artışla 51 milyonu buldu. 2019 yılını başarıyla tamamladık. 2020'de çift haneli büyüme bekliyoruz" ifadelerinin kullandı. İzmir Valisi Erol Ayyıldız ise geçen yıl İzmir'e 1.3 milyon turistin geldiğini dile getirdi. Fuarİzmir C holünde düzenlenen ve kapılarını 22 Şubat'ta kapatacak fuarda, hotel, restoran ve kafelerde kullanılan ürünler de sergileniyor.

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