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Türk davulu ABD ve Avrupa'ya gidiyor

Giriş Tarihi: 20.2.2020 ABONE OL
Türk davulu ABD ve Avrupa'ya gidiyor
BALIKESIR'IN Gümüşçeşme Mahallesi'nde yaşayan Fahrettin ve Sedat Kayalar ürettikleri davulları yurt dışına ihraç ediyor. Amca ve yeğenin sahip olduğu davul atölyesinde günde 10 davula kadar üretim yapılırken, davullar başta Amerika olmak üzere, Almanya, İsviçre, Hollanda gibi ülkelere gönderiliyor. Davul ustaları ayrıca Edirne'den Kars'a, Hatay'dan Sinop'a kadar yurt içindeki talepleri de karşılıyor. Davul ustaları Fahrettin Kayalar ile yeğeni Sedat Kayalar tarafından işletilen atölyede müzisyenlerin isteğine göre üretiyor. Amca ve yeğen davulları tamamen el işçiliğiyle yapıyorlar. Müzisyenlerin isteğine göre ceviz, kayın, gürgen ve çam ağacından yapılan kasnaklar kullanan davul ustaları ton açısından en iyi sesi ise keçi ve oğlak derisinin verdiğini söyledi. Günümüz şartlarında polyester ve film kaplama davullarının daha dayanıklı olduğunu belirten davul ustaları, Türkiye'de bu işte el yapımı üretimde tek olduklarını belirttiler.
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Türk davulu ABD ve Avrupa'ya gidiyor
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