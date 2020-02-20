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Yatırım çağrısına destek geldi

Giriş Tarihi: 20.2.2020 ABONE OL
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın yatırım ikliminin yeniden canlanmaya başladığını söyleyerek girişimcilere yaptığı 'zaman yatırım zamanıdır' çağrısı otomotiv sektöründen destek gördü. Ege Otomotiv Derneği (EGOD) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Akkalay, 2020'nin ilk ayından itibaren yatırımla ilgili olumlu sinyaller aldıklarını söyledi, "Volkswagen Türkiye'deki ilk yatırımı yapmak için bölgemizi seçti. Bu bizim için bir şans. Bu yatırımın ardından tedarikçi yatırımları olacaktır. Burada bir imalatçı firmanın yatırım yapması imalatçıya tedarik sağlayan firmaların da buraya gelmesini tetikleyecektir" dedi.
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Yatırım çağrısına destek geldi
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