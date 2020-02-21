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2020, sektörüne iyi geldi

’deki ocak ayındaki konut satışları, 2019 Ocak ayına göre ikiye katlandı. Bu oran sektörünü mutlu etti

Giriş Tarihi: 21.2.2020 ABONE OL
2020, emlak sektörüne iyi geldi
İZMIR'DE 2019 yılı Ocak ayında 3 bin 795 olan konut satışı, 2020 yılının Ocak ayında 7 bin 212'ye çıktı. Özellikle yatırım amaçlı konut satın almak isteyenler yeni yerleşim bölgelerindeki 1+1 daireleri tercih ediyor. Uzmanlar ise talepteki yoğunluğa bağlı olarak önümüzdeki dönemde konut fiyatlarının yükseleceğini belirterek, yatırımcıları ellerini çabuk tutmaları yönünde uyarıyor. İzmir'de konut satışlarının iki kat arttığını ifade eden İzmir Emlak ve Komisyoncuları Odası Başkanı Mesut Güleroğlu, bu sonucun altında yatan nedenleri sıraladı. İzmir'de diğer illere nazaran konut fiyatlarının daha düşük olduğunu kaydeden Güleroğlu, konut kredi faiz oranlarının düşmesiyle birlikte satışlarda artış yaşandığını vurguladı. Mevduat faizlerinin de aşağıda olduğunu belirten Güleroğlu, yatırımcıların gayrimenkule yöneldiğini söyleyerek, "Buca, Bayraklı, Bornova ve özellikle Mavişehir'de 1+1 konutlar çok revaçta. Bu tip daireler yatırım amaçlı olarak çok düşünülüyor. Bu yüzden öğrenciler oturmak için, yatırımcılar ise öğrencilere kiraya vermek için 1+1 konut satın alıyor" dedi. Piyasadaki hareketlenmenin aslında hafif yönde olduğunu savunan Güleroğlu, satışlarda çok yoğun bir etki yaşanmasa da önümüzdeki dönemde piyasanın daha da canlanacağını dile getirdi. Güleroğlu, "Bu nedenle yatırımcı elini çabuk tutmalı" diye konuştu.

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2020, emlak sektörüne iyi geldi
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