AK Partili Demir’in acı günü

AYDIN NAMAZ VAKİTLERİ

Parti İzmir Eski İl Başkan Yardımcısı İşadamı Aziz Demir'in annesi Mürüvet Demir, Alsancak Hocazade Camii'nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. 83 yaşında hayata veda eden Mürüvet Demir'in cenazesinde başta ailesi olmak üzere çok sayıda iş, siyaset ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri yer aldı. Aydın eşrafından, hayırseverliği ve örnek kişiliğiyle tanınan Mürüvet Demir'in cenazesinde Aziz Demir, taziyeleri kabul etti. Demir'in cenazesi, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Çeşme Çakabey Mezarlığı'na defnedildi.