Akhisarspor’da Hasan Ali sevinci

BUGÜN NELER OLDU

TFF 1'inci Lig'den Süper Lig'e dönmeyi hedefleyen Akhisarspor'da üst üste 3 kez çapraz bağlarından sakatlanıp futbol hayatının baharında kariyeri bitme aşamasına gelen Hasan Ali Adıgüzel'in 10 ay sonra takımla antrenmanlara başlaması sevinç yarattı.2017-18 sezonunun ilk haftası öncesi çapraz bağlarından sakatlanıp ameliyat olan orta saha oyuncusu, o sezon ilk hafta ilk 11'de forma giymesi beklenirken son hafta sahalara dönebildi. Geçen sezon başında milli kadroda yine aynı dizindeki çapraz bağları koptu. Tekrar ameliyat olup aylar sonra kadroya dönenbütün kulübü demoralize etti. Kariyeri henüz başında bitme aşamasına gelen Hasan Ali, tekrar ameliyat olduktan 10 ay sonra salı günü ilk kez takımla antrenmana çıktı.