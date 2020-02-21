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’da Hasan Ali sevinci

Üst üste 3 kez çarpraz bağlarından sakatlanan 19 yaşındaki oyuncu, antrenmanlara başladı

Giriş Tarihi: 21.2.2020 ABONE OL
Akhisarspor’da Hasan Ali sevinci
TFF 1'inci Lig'den Süper Lig'e dönmeyi hedefleyen Akhisarspor'da üst üste 3 kez çapraz bağlarından sakatlanıp futbol hayatının baharında kariyeri bitme aşamasına gelen Hasan Ali Adıgüzel'in 10 ay sonra takımla antrenmanlara başlaması sevinç yarattı. Akhisar'da altyapıda yetişen, 2017-18 sezonunun ilk haftası öncesi çapraz bağlarından sakatlanıp ameliyat olan orta saha oyuncusu, o sezon ilk hafta ilk 11'de forma giymesi beklenirken son hafta sahalara dönebildi. Geçen sezon başında milli kadroda yine aynı dizindeki çapraz bağları koptu. Tekrar ameliyat olup aylar sonra kadroya dönen Hasan Ali'nin Nisan 2019'da antrenmanda düz koşu yaparken aynı diz bağlarının yine kopması bütün kulübü demoralize etti. Kariyeri henüz başında bitme aşamasına gelen Hasan Ali, tekrar ameliyat olduktan 10 ay sonra salı günü ilk kez takımla antrenmana çıktı.
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Akhisarspor’da Hasan Ali sevinci
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